Se siete in procinto di sottoscrivere un nuovo contratto per una nuova SIM e vi state chiedendo quale provider offra la migliore esperienza di rete mobile, il report Maggio 2021 di Opensignal potrà tornarvi molto utile, all’interno infatti viene descritta l’esperienza di navigazione degli utenti per ogni operatore.

Il report sottolinea di base un miglioramento di navigazione generale per tutti i provider, fatta eccezione per la velocità di upload i Iliad che è rimasta sostanzialmente invariata.

Il merito di tutto ciò sembrerebbe essere dovuto all’inizio dell’implementazione della rete 5G sul territorio nazionale, scopriamo insieme qualche dettaglio in più.

Vodafone la migliore in 5 campi su 7

Video, gaming e voice app

Il report inizia analizzando l’esperienza mobile per quanto riguarda video, gaming e applicazioni voce, sottolineando come Vodafone sia il provider dominante, vincendo infatti, seppur con un piccolo distacco, tutte e tre le classifiche, con 79,7 punti per le voice apps, 71,4 punti per il gaming e 72 punti per i video.

Download e upload

In questo caso a vincere la classifica è Windtre, unico provider che riesce a raggiungere in download una velocità media di 30Mbps e in upload 10,5 Mbps, un risultato che le altre aziende non riescono nemmeno a sfiorare, Vodafone seconda infatti si ferma rispettivamente a 26,9Mbps-d e 9Mbps-u.

Copertura e disponibilità 4G

Per quanto riguarda la disponibilità 4G e la copertura della rete, nel primo caso abbiamo un trionfo netto di Vodafone con 96 punti da sola, mentre nel secondo un pari merito tra Vodafone e TIM che si fermano a 9,6 punti seppur con un distacco irrisorio dalle altre aziende di telefonia.