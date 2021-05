Il volantino più pazzo di Maggio arriva ufficialmente da Comet, fino al 2 giugno 2021 sarà possibile approfittare di una lunghissima serie di sconti interessanti, conditi con prezzi molto più bassi del normale.

Se interessati all’acquisto, ricordiamo che la campagna promozionale è disponibile in ogni negozio sul territorio nazionale, come anche sul sito ufficiale dell’azienda. In questo caso è prevista la spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui il cliente si ritrova a spendere più di 49 euro, indipendentemente dalla categoria merceologica dei prodotti selezionati. Il Tasso Zero, inoltre, potrà essere richiesto solamente nel momento in cui si spenderanno più di 199 euro, previa approvazione da parte della finanziaria.

Comet: quali sono i migliori sconti del mese

Le occasioni a disposizione degli utenti, sopratutto legate alla tecnologia mobile, sono davvero tantissime e molto varie tra di loro. Sarà possibile partire da un vero top di gamma, quale il Samsung Galaxy S21+ in vendita a 849 euro, per poi scendere anche verso fasce più economiche e maggiormente alla portata di ognuno di noi.

In particolare gli utenti si ritrovano a poter accedere a Samsung Galaxy A21s a 189 euro, Galaxy A02s a 129 euro, Galaxy A72 a 459 euro, Motorola Moto E7 Power a 139 euro, Motorola Moto E6s a 99 euro, Wiko View 4 a 119 euro, Oppo Reno 4 5G a 349 euro, Oppo A91 a 219 euro, Oppo A53s a 169 euro, Xiaomi Redmi Note 10S a 279 euro, Xiaomi Redmi Note 10 a 249 euro, Xiaomi Redmi 9T a 169 euro e similari.