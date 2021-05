Gli sconti applicati da Coop e Ipercoop sono davvero tra i migliori del periodo, almeno per quanto riguarda la telefonia di fascia bassa, ovvero dispostivi i cui prezzi non vanno oltre i 299 euro di spesa.

Tutti gli sconti che andremo a raccontare, sono da considerarsi validi in esclusiva sul sito ufficiale dell’azienda, gli utenti dovranno collegarsi da casa, e richiedere la consegna in negozio o gratuita presso il proprio domicilio (al superamento dei 19 euro di spesa). I singoli prodotti sono commercializzati con garanzia di 24 mesi, e sopratutto sono disponibili in versione completamente no brand.

Coop e Ipercoop: quali sono le migliori occasioni

Le migliori occasioni per risparmiare, come anticipato, risiedono in dispositivi in vendita a meno di 299 euro, tra questi annoveriamo chiaramente Galaxy A02s, Xiaomi Redmi Note 9S, Huawei Y6p, Alcatel 3L, Motorola E5 Plus, Huawei P Smart Z, Samsung Galaxy S7, Motorola Moto G8, Huawei Y6p, Galaxy A32 e Oppo A54, tutti disponibili con un prezzo minimo di 89 euro, dedicato all’Alcatel 3L.

Naturalmente all’interno della campagna promozionale si possono scovare altre occasioni ugualmente molto interessanti, con le quali gli utenti si confronteranno, anche in merito all’acquisto di prodotti legati a differenti categorie merceologiche. Ricordate solamente che gli acquisti saranno effettuabili solamente sul sito ufficiale, non in negozio o da altre parti in Italia, almeno agli stessi prezzi indicati nell’articolo.

Per maggiori informazioni vi invitiamo a collegarvi al seguente link.