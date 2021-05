ho Mobile: arriva la challenge che sfida i clienti a camminare in cambio di Giga gratis

L’operatore virtuale ho Mobile ha deciso di correre in soccorso dell’ambiente. Come? Non prendeteci in parola, nessuno dovrà correre. In realtà però ci sarà comunque dell’attività fisica da fare, senza dubbio più statica e meno faticosa. La compagnia ha così dato il via ad una challenge che sfida gli utenti a camminare in cambio di un premio non indifferente. Continuate a leggere e lo scoprirete.

ho Mobile: cosa si vince grazie alla challenge?

A spiegare in cosa consiste vi è la stessa ho Mobile. Essa ha comunicato: “Grazie alla nuova sezione “Più Passi che Giga” sull’app aggiornata di ho. Mobile, ogni cliente potrà accettare la sfida e tenere monitorati i propri progressi del mese. Che siano camminate nel parco, in città o persino in salotto, la sfida lanciata da ho. Mobile è quella di fare più GigaPassi (1 GigaPasso = 10.000 Passi) rispetto ai Giga consumati in un mese. E al termine della sfida, sarà possibile riscattare la propria sorpresa.”

L’iniziativa dell’operatore che poggia a Vodafone, non solo aiuta gli utenti a muoversi maggiormente e ad effettuare attività fisica stimolando il buonumore, ma dà una mano anche all’ambiente. Camminando infatti si ridurrà l’inquinamento dovuto ai carburanti utilizzati per auto.

oh Mobile spiega inoltre che i giga “risparmiati” si trasformeranno in alberi grazie al programma Treedom a partire dal prossimo 23 maggio.