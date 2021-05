L’operatore virtuale di Vodafone ha da poco proposto ai suoi utenti una particolare iniziativa che più cammini più ti premia. Nello specifico, si tratta di ho. Più passi che Giga e, per potervi aderire, sarà necessario scaricare l’applicazione ufficiale di Ho Mobile oppure aggiornarla all’ultima versione se già presente sul proprio smartphone.

Arriva ho. Più passi che Giga, la nuova iniziativa di Ho Mobile

L’operatore virtuale Ho Mobile ha quindi lanciato una nuova iniziativa volta ad incentivare i propri utenti a “svolgere attività fisica”. Come già accennato, si tratta di ho. Più passi che Giga. Con l’attivazione di quest’ultima, gli utenti avranno la possibilità di ricevere un premio. Ma come? Per vincerlo, il numero di GigaPassi dovrà superare quello dei giga consumati nel mese. Ogni utente, in particolare, riceverà un GigaPasso per ogni 10 mila passi raggiunti.

Questa iniziativa è rivolta a tutti gli utenti dell’operatore che hanno rinnovato la propria offerta negli ultimi 30 giorni. Per poter partecipare a tutti gli effetti a questa sfida lanciata da Ho Mobile, gli utenti dovranno avere l’ultima versione dell’app ufficiale e sarà necessario scaricare l’app di Google Fit. Dopo di che, bisognerà collegare lo smartphone all’iniziativa tramite app e bisognerà fornire tutte le autorizzazioni necessarie per il conteggio dei passi effettuati.

Qualora gli utenti dovessero vincere la sfida, riceveranno come premio un buono sconto dal valore di 10 euro da spendere sullo store online Mi.com di Xiaomi per acquistare la nuova smart band dell’azienda, ovvero la nuova Xiaomi Mi Smart Band 6. Il buono sarà spendibile dal 1° al 28 giugno 2021.