Domenica 9 maggio sarà la festa della mamma e, per questa occasione, il noto operatore telefonico WindTre ha pensato bene di proporre ai propri clienti una nuova promo. Grazie a quest’ultima, in particolare, si potranno avere ben 100 GB per navigare in internet per tutto il weekend ad un costo di 1,99 euro.

WindTre: per la festa della mamma arriva una promo con 100 GB a 199 euro

In occasione della Festa della Mamma, il noto operatore arancione ha quindi deciso di lanciare una nuova promo per permettere ai propri utenti di navigare ancora di più in internet. Si tratta di “Viva la Mamma!” e, ad un costo di 1,99 euro, gli utenti avranno a disposizione per tutto questo weekend ben 100 GB in aggiunta a quelli già presenti. L’operatore telefonico, in particolare, sta sfruttando un banner nell’app WindTre per invitare i propri clienti ad attivarla.

“Viva la Mamma! Per te 100 Giga a soli 1,99 euro una tantum validi per 3 giorni. Attivali entro il 9 Maggio 2021. L’offerta si disattiva automaticamente e senza costi aggiuntivi al termine del periodo di validità”. I clienti interessati potranno attivare e ricevere i 100 GB aggiuntivi entro domenica 9 maggio. Una volta attivata la promo, avranno a disposizione 3 giorni solari per sfruttarli e utilizzarli. Alla scadenza di questi giorni, sarà disattivata automaticamente.

Non è comunque la prima volta che l’operatore telefonico propone promozioni simili. Qualche giorno fa, infatti, WindTre aveva proposto l’attivazione di 100 Giga Weekend in occasione della Star Wars Day 2021. In quel caso, però, i 100 GB in aggiunta erano utilizzabili non per tre giorni ma per una settimana.