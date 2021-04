,Festa della mamma: un’Azalea dell'AIRC per regalo aiuterà nella lotta contro il cancro

,

La festa della mamma si avvicina, e ogni anno diventa sempre più difficile scegliere il regalo giusto. Nel 2021 Amazon ha deciso di venirci in favore: vista la situazione restrittiva, ci resta difficile girare per negozi alla ricerca di idee. E così entra in azione la piattaforma e-commerce, che ha proposto ai suoi clienti l’acquisto di un’azalea speciale. Perché definirla tale? Non si tratta di una semplice pianta a fioritura stagionale, ma un vero e proprio aiuto prezioso. Grazie all’acquisto di un’azalea, possiamo aiutare il mondo scientifico, contribuendo nella difficile lotta contro il cancro.

Festa della mamma: un piccolo gesto, un grande aiuto

Ma perché proprio l’azalea? Nel linguaggio dei fiori, questo richiama la figura della donna e, più precisamente, la mamma. Da qui la scelta di regalarla proprio nel giorno della Festa della mamma. Non solo, tale pianta simboleggia anche la rinascita, nella speranza di un futuro migliore per tutte quelle persone malate di cancro che non vedono un futuro roseo. Dunque, come aiutare l’AIRC? Basterà donare fino a 30€ alla fondazione, composta da oltre 5.000 ricercatori, impegnati ogni giorno nella ricerca della cura più efficace contro la malattia.

Per rendere il tutto più semplice, per la festa della mamma, Amazon mette a disposizione varie opzioni visibili nella pagina del prodotto. Potrete scegliere se acquistare l’azalea al costo di 20€ oppure abbinare all’acquisto una donazione di 5€, 10€, 20€ o 30€. Trattasi di un gesto semplice e poco impegnativo, ma che potrebbe salvare la vita a molte persone ed aiutare allo stesso tempo la ricerca nel progresso. Basta molto poco per aiutare il prossimo, fatelo!