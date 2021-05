Il canale YouTube ufficiale di Marvel Entertainment ha deciso di celebrare il MCU con un video tributo. La prima parte del video è dedicata a tutti i film e le serie TV uscite in questi anni che hanno di fatto consolidato 10 anni di successi.

La seconda parte invece mostra i due prodotti più vicini all’uscita: “Black Widow” e “Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli“. Il primo film è atteso nelle sale il 9 luglio 2021 con una distribuzione in contemporanea su Disney+ con accesso VIP. Il secondo invece debutterà negli Stati Uniti il prossimo 3 settembre, mentre non abbiamo una data confermata per l’Italia.

Infine, la terza sezione del video permette di apprezzare progetti futuri che i fan dei prodotti Marvel potranno guardare nei prossimi anni. La Fase 4 del MCU sarà ricca di film e oltre a quelli già citati ci sarà anche “The Eternals” che arriverà nelle sale USA il 5 novembre 2021. In questo caso non si hanno dettagli sull’uscita nel nostro Paese così come per tutte le date delle altre produzioni.

La Fase 4 del MCU è pronta ad entrare nel vivo

Il 17 dicembre sarà la volta di “Spider-Man: No Way Home“ a cui seguiranno “Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ il 25 marzo 2022 e “Thor: Love and Thunder” il 6 maggio 2022.

Il video continua e permette di scoprire il titolo ufficiale del sequel di Black Panter che si chiamerà “Black Panther: Wakanda Forever“ e arriverà nelle sale l’8 luglio 2022. Novità anche per la seconda trasposizione cinematografica di Captain Marvel che si intitolerà “The Marvels“ e arriverà a partire dall’11 novembre 2022.

Il 2023 sarà l’anno dedicato a “Ant-Man and the Wasp: Quantumania“ con l’uscita prevista per il 17 febbraio 2023. Il 5 maggio dello stesso anno sarà la volta di “Guardiani della Galassia Vol. 3“. Come sorpresa finale viene mostrato un riferimento ai Fantastici 4 che entreranno ufficialmente a far parte del MCU con un nuovo film reboot. Al momento non si conoscono i dettagli ma certamente arriveranno maggiori informazioni nei prossimi mesi.