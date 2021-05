Uno dei prossimi device Samsung in arrivo sarà il Galaxy S21 FE. Si tratta della versione “Fan Edition” dell’attuale flagship del brand che unisce prestazione e design ad un prezzo più contenuto.

La linea FE ha riscosso un grande successo presso il pubblico con l’arrivo del Galaxy S20 FE. Ecco quindi che Samsung sembra pronta a riproporre la stessa formula aggiornata ai nuovi top di gamma.

Stando alle dichiarazioni di Ross Young, il debutto di Galaxy S21 FE potrebbe avvenire il prossimo agosto. L’analista è famoso per le sue anticipazioni che molto spesso si rivelano veritiere. Per raggiungere l’appuntamento di agosto preparata, Samsung dovrà avviare alcune settimane prima la produzione dei device.

Samsung si prepara a lanciare il Galaxy S21 FE

Le indiscrezioni di Ross Young indicano che il produttore coreano inizierà la produzione di massa a partire da luglio. Il Galaxy S21 FE potrebbe arrivare in quattro colorazioni per il momento indicate come grigio, verde chiaro, viola chiaro e bianco. Questi colori saranno certamente disponibili negli Stati Uniti ma non è chiaro se arriveranno anche negli altri mercati.

Per quanto riguarda la scheda tecnica, possiamo aspettarci che il Samsung Galaxy S21 FE avrà un display AMOLED da 6.4 pollici. Sarà presente un notch tondo posto al centro della parte superiore che ospiterà la fotocamera frontale da 32 megapixel.

Il design generale sarà simile al Galaxy S21 con dimensioni complessive di 155.7 x 71.45 x 7.9 mm. Se queste dimensioni dovessero rivelarsi veritieri, lo smartphone sarà più grande di Galaxy S21 ma più piccolo di Galaxy S20 FE.

La batteria di Galaxy S21 FE sarà di 4500mAh con supporto alla ricarica rapida. La data di lancio dovrebbe essere il 19 agosto, giorno in cui Samsung terrà un evento Galaxy Unpacked. Tuttavia, attendiamo conferme ufficiali da parte del produttore.