La nuova settimana inizia con una nuova truffa vie email. Gli utenti devono prestare sempre la massima attenzione ai messaggi che ricevono, soprattutto se riguardano i Bitcoin. La criptovaluta è l’argomento preferito dai truffatori per cercare di rubare i soldi ai poveri malcapitati.

Infatti, il valore dei Bitcoin è in continua ascesa, il che li rende perfetti per le email di phishing. Un nostro lettore ci ha segnalato il seguente messaggio che ha ricevuto via email. Di seguito riportiamo il testo esattamente come appare nella casella di posta elettronica:

“Urgente

Non perdere l’occasione di una vita per vivere un ricco valore di Bitcoin sta iniziando a salire

Conferma della transazione:

– Controlla il tuo account su Bitcoin Code.

– Verifica i dati di pagamento QUI

Totale: € 12 345,95

Mancano solo 8 giorni per richiedere“.

Una nuova truffa via email coinvolge i Bitcoin

Si nota immediatamente come la prima frase non abbia senso in Italiano. Questo è già un indizio importante sul fatto che si tratti di un tentativo di phishing. Infatti, il messaggio viene inviato a tantissimi utenti, spesso traducendo il messaggio originale con traduttori online senza alcuna revisione.

In secondo luogo, viene chiesto di effettuare l’accesso ad una piattaforma Bitcoin sconosciuta per confermare i propri dati. Questa operazione è da evitare a tutti i costi in quanto si forniranno i propri dati personali ai truffatori.

Inserendo numero di conto corrente, della carta di credito o del proprio wallet Bitcoin, si concederà agli hacker la possibilità di prendere il controllo sui propri soldi, rischiando quindi il furto dei propri risparmi. Se doveste ricevere questo messaggio, o una email simile, cancellatelo immediatamente.