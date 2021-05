Dopo 27 anni di matrimonio, anche Bill Gates divorzia dalla moglie, Melinda Gates. I due hanno annunciato la decisione di separarsi tramite Twitter non troppe ore fa. Un annuncio pubblico congiunto, come per certi versi ci si potrebbe aspettare da due persone che negli ultimi anni hanno fatto molto parlare di sé grazie alle moltissime opere filantropiche.

Quello che sembra ovvio dall’annuncio lasciato sui social network è che, forse per quanto sofferta, la separazione non andrà a rovinare il rapporto tra due, soprattutto a livello proprio di progetti di beneficienza. L’organizzazione chiamata Bill and Melinda Gates Foundation continuerà ad andare avanti. Non sarà certo la fine ufficiale del matrimonio a interrompere un percorso che va a avanti da 20 anni e che si è fatto sentire anche furante questa pandemia.

Bill Gates e Melinda Gates divorziano dopo 27 anni di matrimonio

L’annuncio pubblico su Twitter sia di Bill Gates che di Melinda non è stato fatto tanto per creare un caso mediatico, ma per evitarne di futuri visto che probabilmente a un certo punto qualcuno avrebbe notato un cambiamento nelle normali dinamiche dei due. Di fatto, nel messaggio congiunto viene chiesto di rispettare la loro privacy, come quella del resto della famiglia, mentre entrambi navigano verso una nuova vita.

Un certo tipo di stampa può diventare parecchio invasiva e per questo la coppia ha deciso di tagliare la testa al toro. Lo hanno annunciato pubblicamente così da sperare di spegnere subito eventuali curiosità morbose. Facendo questo, sia Bill Gates che Melinda Ann French, nome da nubile, possano continuare le loro opere filantropiche con meno pressione addosso.