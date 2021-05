Anche nel mese di Maggio Iliad punterà molto sulla sua promozione simbolo, la Flash 100. Le sorprese per chi sceglie questa vantaggiosa ricaricabile, a partire da un pacchetto vantaggioso tra soglie di consumo quasi infinite (compresi 100 Giga per internet ) e un costo base ridotto di 9,99 euro.

Iliad, le possibili strategie per un addio alle reti 3G in Italia

L’altra grande sorpresa della Flash 100 di Iliad è rappresentato dal 5G. I clienti che decidono di sottoscrivere questa tariffa avranno a loro disposizione anche le connessioni internet di nuova generazione, completamente a costo zero.

La sperimentazione del 5G in casa Iliad è già partita negli scorsi mesi. Ad oggi, la tecnologia internet del gestore francese è presente in venti città italiane, con prospettive di crescita già nell’immediato. Entro il 2022, l’obiettivo resta quello di estendere il 5G in gran parte della nazione.

L’arrivo del 5G porterà cambiamenti per le altre tecnologie. Anche in casa Iliad, ad esempio si sta discutendo circa un possibile processo di dismissione per le linee 3G. L’operatore francese sta valutando la situazione, anche in base a simili scenari in casa TIM e Vodafone.

Rispetto a TIM e Vodafone, dove il processo di dismissione di cancellazione per il 3G è già avvitato, per Iliad i tempi potrebbero essere però meno maturi. Come noto, il gestore francese non ha ancora una copertura omogenea del territorio italiano e il 3G è di importanza strategica per raggiungere aree del paese più remote. Ad oggi, la dimissione del 3G non avverrà quindi prima del prossimo 2022.