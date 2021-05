Il colosso Amazon ha recentemente presentato il nuovo tablet Fire HD 10, disponibile da ieri anche in Italia. Questo è dotato di un processore octa-core, display luminoso Full HD, fino a 12 ore di durata della batteria e fino a 64 GB di memoria interna.

La memoria è anche espandibile fino ad 1 TB grazie all’utilizzo di una MicroSD. Il nuovo tablet ha un prezzo che parte dai 149.99 euro. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Amazon Fire HD 10 disponibile anche in Italia

Eric Saarnio, Vicepresidente di Amazon Devices EU ha affermato: “I nostri migliori tablet continuano a migliorare e oggi siamo contenti di rendere disponibile il nuovo Fire HD 10 ai clienti in Italia» dichiara Eric Saarnio, Vicepresidente di Amazon Devices EU. «Il nuovo Fire HD 10 offre un display HD, un processore octa-core per prestazioni veloci e reattive e fino a 12 ore di durata della batteria. É l’ideale per intrattenimento e produttività e offre un valore incredibile, il tutto a 149.99 euro“.

Il costruttore assicura prestazioni elevate grazie al nuovo processore octa-core da 2,0 GHz e 3 GB di RAM, mentre lo schermo è un pannello da 10,1″ con risoluzione Full HD a 1080p. Rivisto il design, ora più sottile e leggero grazie alla cornice uniforme e allo schermo rinforzato con vetro di silicato di alluminio. L’autonomia arriva fino a un massimo di 12 ore. Meno brillante invece la videocamera frontale che offre solo una risoluzione di 2 megapixel: il costruttore ha optato per un orientamento in orizzontale per supportare le videochiamate widescreen con amici e familiari.

Per la prima volta nei tablet Amazon arriva la funzione Split Screen che mostra due app compatibili, come ad esempio Messenger di Facebook e Prime Video, aperte contemporaneamente, fianco a fianco. Si possono visualizzare gli account social mentre si guarda un film, effettuare una videochiamata su Zoom durante l’invio di un messaggio o prendere appunti in OneNote mentre si legge un eBook Kindle. La spedizione di tutti i tablet e gli accessori inizierà il 26 maggio.