È davvero incredibile quello che possiamo trovare sulla piattaforma statunitense Netflix. Si passa da serie TV a film e da documentari a cartoni animati, e la cosa bella è che ce n’è davvero per tutti i gusti e per tutte le età. Sicuramente, ciò che va per la maggiore sono le fiction, e ora ne parleremo approfonditamente di tre in particolare, ossia The Witcher, Stranger Things e Vis a Vis. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

The Witcher, Stranger Things e Vis a Vis: tutte le ultime notizie a riguardo

Incominciamo la carrellata di novità parlando di The Witcher. La serie TV ha stregato davvero tutti, riuscendo a raggiungere un grandissimo successo con la prima stagione. Ora, tutti i fan sono in attesa della seconda, che pare dovrebbe arrivare non dopo il 2021. Ovviamente, l’emergenza sanitaria ha fatto tardare le riprese, e non è l’unica serie di cui parleremo oggi ad aver avuto la stessa sorte.

Continuiamo con Stranger Things. La serie TV statunitense è riuscita a raggiungere un successo planetario, tanto da essere catalogata come una delle migliori serie TV mai prodotte da Netflix. Le novità a riguardo sono essenzialmente due: la prima è che l’attore che interpreta Dustin, ha recentemente dichiarato che ci saranno “toni più maturi e meno infantili nella nuova stagione” e non solo, ha anche aperto le porte ad un possibile spin-off. La seconda è quella riportata dall’attore che interpreta Mike, il quale ha detto che la quarta stagione “sarà la più cupa e dark di tutte“. Anche qui, come detto prima, c’è stato lo zampino del Covid nel far tardare le riprese, ma la serie dovrebbe tornare entro la fine del 2021.

Infine, concludiamo parlando di Vis a Vis. La produzione spagnola ha raggiunto fan in tutto il mondo, tanto che i fan stanno aspettando con ansia la quinta stagione. La suddetta, però, non arriverà, ma comunque i fan potranno assistere allo spin-off dedicato a Zulema e Macarena, ossia Vis a Vis: El Oasis.