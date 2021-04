Sembra essere sempre più vicina la seconda stagione di The Witcher. La suddetta è tra le serie TV più importanti presenti sulla piattaforma Netflix, e dopo che la prima stagione ha fatto un grande successo, tutti i fan più accaniti della fiction stanno aspettando con ansia la season 2. The Witcher è ispirato ai romanzi di Andrzej Sapkowski, e narra nello specifico delle avventure di Geralt Rivia, il quale è un cacciatori di mostri in un mondo dove ormai la magia fa da padrona.

La serie TV è riuscita ad avere un successo davvero importante, e questo principalmente grazie alla presenza di un cast davvero d’eccezione e una produzione e distribuzione eccellente come quella di Netflix. Inoltre, è da considerare anche la fan base che proviene dal mondo dei videogiochi: infatti, molti hanno avuto interesse verso la serie proprio grazie al gioco The Witcher 3: Wild Hunt, tant’è che molti lo considerano uno dei migliori giochi della scorsa generazione.

The Witcher: le novità riguardanti la season 2

La conclusione delle riprese della season 2 dovevano avvenire già l’anno scorso, anche se, per via dell’emergenza sanitaria, i tempi si sono allungati e non di poco. Al di là di queste problematiche, il progetto è riuscito ad andare avanti, ed ora i fan sono in grande attesa per scoprire quale sarà la data di uscita.

I succitati, infatti, non vedono l’ora di poter visionare le nuove puntate della serie. Purtroppo, però, una data ufficiale sembra che non ci sia ancora, ma senza ombra di dubbio la fiction dovrebbe ritornare sulla piattaforma californiana non dopo la fine del 2021.