La casa automobilistica Mercedes ha finalmente rivelato i prezzi della sua nuova Mercedes CLS per il mercato italiano. Le versioni previste sono la Premium e la Premium Plus e saranno disponibili all’acquisto nelle concessionarie attorno al mese di settembre ed avrà un prezzo di partenza di 89.449 euro.

Mercedes CLS: due versioni in Italia a partire da 89.449 euro

La nuova coupé a quattro porte del noto marchio tedesco, come già accennata, verrà venduta in Italia nelle versioni Premium e Premium Plus. Il design di questo modello risulta più sportivo e incisivo, grazie anche alla presenza del pacchetto AMG Line proposto di serie. Nuovi dettagli estetici e sportivi riguardano anche il frontale della vettura con la nuova griglia del radiatore e i paraurti. Anche l’abitacolo interno si distingue e si rinnova con ulteriori combinazioni di pelle ed inserti e un volante di nuova generazione.

Ad accentuare lo stile sportivo, vi sono poi le componenti del kit aerodinamico AMG, fra cui lo splitter frontale in cromo argentato, il nuovo stile delle griglie delle prese d’aria con listelli verticali e flic aerodinamici in nero lucidato a specchio e anche la grembialatura specifica AMG con A-Wing di colore nero. La variante Premium, poi, monta di serie lo smartphone integration e l’impianto audio surround Burmester. La versione Premium Plus, invece, può vantare la presenza di alcune novità come l’head-up display, il climatizzatore automatico Comfortmatic con tre zone, l’MBUX Interior Assistant, il tetto scorrevole elettrico in cristallo e il pacchetto Energizing.

Non manca infine il pacchetto di sistemi di assistenza alla guida, come il sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza Distronic e il sistema di assistenza allo sterzo attivo.