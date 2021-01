Nella giornata di ieri la casa automobilistica Mercedes ha svelato ufficialmente il suo nuovo crossover elettrico, ovvero Mercedes EQA. Di quest’ultimo, in particolare, è stata annunciata per il momento una sola versione, cioè la EQA 250 Sport.

Ufficiale il nuovo crossover elettrico di Mercedes

In queste ultime settimane abbiamo avuto modo di vedere in anteprima alcune delle caratteristiche di questo nuovo veicolo elettrico della casa automobilistica tedesca ma ora, come già accennato, abbiamo tutto confermato in veste ufficiale. Dal punto di vista dimensionale, abbiamo 4.463 mm di lunghezza, 1.834 mm di larghezza e 1.620 mm di altezza, mentre il bagagliaio ha una capienza di 340 litri.

Sotto al cofano, il nuovo EQA 250 monta un motore elettrico asincrono a trazione anteriore con una potenza di 140 kw, cioè 190 CV. La batteria presente è da 66.5 kWh e l’autonomia dichiarata dall’azienda è di 426 km. Tuttavia, è già stato confermato ufficialmente che arriverà a breve anche una versione con una autonomia maggiore (pari per l’esattezza a 500 km). A bordo è poi presente il caricabatterie trifase con corrente alternata da 11 kw.

All’interno troviamo uno spazio molto esteso e confortevole. Importante è la presenza di due ampi schermi da 10.25 pollici affiancati dalla strumentazione digitale. Quest’ultima, in particolare, è personalizzabile e si può scegliere tra gli stili Classico, Sportivo, Moderno e Essenziale. Ben sei, infine, gli allestimenti tra cui scegliere: Sport, Sport Plus, Sport Pro, Premium, Premium Plus e Premium Pro.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo crossover elettrico Mercedes EQA 250 sarà disponibile all’acquisto in Italia a partire da aprile 2021. Il suo prezzo è di 41.139€ IVA esclusa e per acquistarla sarà possibile usufruire dei nuovi incentivi dell’ecobonus.