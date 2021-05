Il corrente volantino Bennet apre le porte dei propri negozi agli utenti alla ricerca della perfetta occasione per risparmiare, caratterizzata anche da un rapporto qualità/prezzo decisamente conveniente.

Coloro che vorranno approfittare degli ottimi prezzi, lo ricordiamo, dovranno necessariamente recarsi nei singoli punti vendita in Italia, senza avere la possibilità di affidarsi direttamente al sito ufficiale dell’azienda. I prodotti sono raggiungibili anche con finanziamento a Tasso Zero, solo al superamento dei 199 euro di spesa, oltre che naturalmente in versione completamente sbrandizzata.

Bennet: quali sono gli sconti del momento

Osservando da vicino la campagna promozionale di Bennet, scopriamo l’esistenza di svariate promozioni, applicate su prodotti attualmente in vendita a meno di 300 euro, e dotati comunque di buone prestazioni generali.

I modelli discussi toccano Galaxy A71, Motorola G9 Play e Xiaomi Redmi Note 9 Pro, tutti con un processore octa-core, un discreto display e naturalmente con garanzia legale della durata di 24 mesi.

In alternativa apprezziamo la scelta dell’azienda di toccare anche il mondo dei tablet, leggermente dimenticato nel corso dell’ultimo periodo, includendo prima di tutto l’ottimo Apple iPad 10.2 di ultima generazione (in versione solo WiFi), ma anche l’interessante Lenovo M10+, un prodotto dalle buonissime prestazioni generali, raggiungibile a 229 euro (il precedente invece 299 euro).

Tutti gli sconti del volantino Bennet sono racchiusi direttamente nelle pagine che potete trovare nel nostro articolo, in modo da poter sfogliare la campagna senza pensieri e senza doversi recare subito in negozio.