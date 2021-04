Solamente online sul sito ufficiale di Comet sono state attivate tantissime offerte molto interessanti, ed assolutamente in grado di convincere gli utenti a completare un acquisto legato alla telefonia mobile.

Gli sconti, tuttavia, sono attivi solamente oggi, 29 aprile 2021, per questo motivo dovete assolutamente affrettare i tempi, poiché verranno completamente disattivati alla mezzanotte corrente. Il risparmio è notevole, a partire dalla possibilità di fruire della spedizione gratuita presso il proprio domicilio, solo nel momento in cui si dovessero superare i 49 euro di spesa effettiva.

Comet: il risparmio è dietro l’angolo

Acquistare uno smartphone di ultima generazione potrebbe essere più semplice del previsto, da Comet gli utenti si ritrovano a poter accedere a iPhone 11 Pro a 899 euro, Oppo Reno 4 a 349 euro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 229 euro, Huawei P40 Lite a 179 euro, LG K52 a 139 euro e Huawei y5p a 79 euro.

Le promozioni chiaramente non si limitano ai soli dispositivi di telefonia mobile, ma si estendono anche verso altre categorie merceologiche ugualmente molto importanti ed interessanti, come ad ad esempio notebook di ultima generazione. In questo caso gli utenti potranno raggiungere un Apple MacBook Pro a 2799 euro, come anche HP Omen da 15 pollici a 1749 euro e tantissimo altro ancora.

Nel caso in cui foste interessati a conoscere nel dettaglio l’attuale campagna promozionale intitolata Comet Days, dovete recarvi il prima possibile sul sito ufficiale, premendo il seguente link speciale, ricordando però che è in scadenza oggi, 29 aprile 2021.