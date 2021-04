CoopVoce super con le tre offerte EVO: si parte da soli 4,99 euro

La branca dei gestori mobili sta diventando talmente ampia che ricordarli tutti risulterebbe impossibile anche per gli addetti ai lavori. Ci sono diverse realtà che sembravano spacciati ma che in poco tempo sono riuscita a ribaltare nettamente le sorti alle quali erano destinate.

Tra questi a spiccare sempre di più è CoopVoce, novità assoluta per quanto riguarda i provider che si sono rilanciati. In soli due anni la strategia è stata modificata nettamente rispetto al passato, con i contenuti delle offerte che sono lievitati come per magia. Il noto provider che opera dal lontano 2007 è riuscito finalmente a trovare il modo giusto di proporre le sue promozioni agli utenti. Tanti contenuti, prezzi bassi e soluzioni durature nel tempo sempre agli stessi costi. Proprio così CoopVoce ha preso il controllo del mercato mobile dei gestori virtuali. Ricordiamo che non ci saranno servizi da disattivare alla sottoscrizione dell’offerta.

CoopVoce: le nuove tre offerte Evo sono disponibili per tutti a prezzi diversi

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS