CoopVoce: tre nuove offerte e il nuovo nome EVO, si arriva a 50GB

Sto diventando sempre più difficile per i vari gestori che da sempre controlla nel panorama della telefonia mobile riuscire a continuare con il loro dominio. Infatti, secondo quanto riportato, molto terreno sarebbe stato guadagnato dai gestori mobili di tipo virtuale, quelli che nessuno inizialmente valutava in fase di cambio gestore.

Tra i più valutati di tutti c’è di sicuro CoopVoce, provider che riesce a conciliare diversi aspetti all’interno delle sue offerte. Malgrado le cose non andassero bene in passato, oggi tutto risulta cambiato grazia di una strategia totalmente rinnovata. Il provider infatti è stato in grado di mettere in gioco tutte le sue carte migliori producendo nuove linee di promozioni. Queste infatti sono diventate le più scelte per quanto riguarda il mondo dei gestori mobili, soprattutto per via dei contenuti che sono tantissimi e dei prezzi che sono molto bassi. È stata lanciata poche settimane fa la nuova linea EVO, quella che riesce ad includere tre offerte per tutte le evenienze.

CoopVoce stupisce grazie a tre offerte della linea EVO: ecco cosa contengono e quanto costano

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS