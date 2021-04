Le nuove offerte di casa MediaWorld non solo permettono a tutti gli utenti di risparmiare al massimo sui vari acquisti effettuati, ma puntano a regalare addirittura una Mini Clubman, mediante la presentazione della Carta MediaWorld Club.

Il meccanismo che regola la campagna promozionale non potrebbe essere più semplice, per entrare di diritto nel concorso che prevede l’assegnazione dell’autovettura come primo premio, sarà semplicemente necessario effettuare un acquisto presentando la propria tessera soci (gratuita e sottoscrivibile da chiunque), recarsi poi sul sito MyWonderfulWord ed effettuare la recensione. Il resto lo dovrete lasciare al fato.

Il volantino risulta essere oggi disponibile in ogni negozio e sul sito ufficiale, con scadenza fissata al 6 maggio 2021. Non sono previsti limiti sui quantitativi di scorte effettivamente disponibili, né sono state poste altre limitazioni.

MediaWorld: che prezzi bassi per tutti

Gli smartphone in promozione da MediaWorld sono ad ogni modo moltissimi, ed assolutamente vari tra di loro, i più importanti passano per iPhone 11 a 629 euro, iPhone 11 Pro a 899 euro, iPhone XR a 529 euro, iPhone SE 2020 a 489 euro, TCL 20 Pro 5G a 549 euro, Motorola Moto G Pro a 174 euro, Samsung Galaxy S21 a 779 euro, Galaxy A51 a 249 euro, Galaxy A02s a 129 euro, Xiaomi Redmi 9T a 179 euro, Xiaomi Redmi 9A a 99 euro, Vivo Y70 a 219 euro, Oppo Reno 4 a 399 euro e Oppo A94 a 369 euro.

Non mancano tantissime altre occasioni legate a categorie merceologiche completamente differenti, per questo motivo raccomandiamo la visione delle pagine che potete trovare direttamente elencate qui sotto.