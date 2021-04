Il nuovo volantino Unieuro appare essere davvero uno dei miglior in circolazione, in termini proprio di qualità generale degli sconti applicati, oltre naturalmente ai prezzi di vendita che appare essere in grado di raggiungere.

Il risparmio è possibile in ogni negozio sul territorio nazionale, senza limitazioni o vincoli territoriali, ricordando comunque che gli acquisti risulteranno essere effettuabili anche tramite l’e-commerce aziendale. In questo caso i prezzi non cambieranno, e sarà inoltre disponibile la spedizione gratuita presso il proprio domicilio, previa un spesa di almeno 49 euro.

Unieuro: queste sono le promozioni da non perdere

I prezzi più interessanti disponibili da Unieuro, partono proprio dalla fascia alta del mercato della telefonia mobile, qui ad esempio è possibile accedere ad alcuni veri e propri top di gamma, pagandoli cifre leggermente ridotte rispetto al listino originario. I modelli più interessanti rientrano tra Samsung Galaxy S21+/Ultra 5G, in vendita tra 979 e 1179 euro, passando anche per l’ottimo iPhone 12, nella variante da 64GB, il cui prezzo comunque è di poco inferiore ai suddetti.

Nell’eventualità in cui invece foste interessati a modelli decisamente più economici, potrete decidere di virare verso uno Xiaomi Mi 10T Lite, Samsung Galaxy A52 o anche un Redmi Note 10, tutti disponibili a circa 379 euro o poco meno.

La campagna promozionale si estende chiaramente anche verso tante altre categorie merceologiche, proprio per questo motivo non dovete limitarvi ai suddetti sconti, ma dovete estendere la visione anche verso le pagine integrate direttamente nell’articolo.