Samsung sta lavorando a un primo tablet con display pieghevole, sono emerse le prime conferme a quanto fino ad ora oggetto di indiscrezioni. Il colosso ha già registrato il nuovo marchio in Europa e, a quanto pare, il dispositivo si chiamerà “Samsung Galaxy Z Fold Tab”.

Il Samsung Galaxy Z Fold Tab si farà: il colosso ha registrato il marchio!

A rendere nota la mossa del colosso è ancora una volta LetsGoDigital, secondo il quale Samsung avrebbe registrato il nuovo marchio presso l‘Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale soltanto pochi giorni fa.

Samsung Galaxy Z Fold Tab sarà quindi il nome con il quale sarà indicato il primo tablet pieghevole dell’azienda, il quale potrebbe essere già pronto al lancio entro i primi mesi del prossimo anno.

Il device è ancora quasi del tutto sconosciuto ma nel corso delle ultime settimane ha comunque attirato l’attenzione su di sé, soprattutto in seguito all’emergere di alcuni brevetti nei quali è apparso un dispositivo pieghevole con display diviso in tre sezioni. Fatta eccezione per la presenza quasi certa della S Pen e per le ampie dimensioni del display, che potrebbe superare i 12 pollici, non conosciamo le caratteristiche del tablet. Maggiori indizi potrebbero comunque venir fuori durante i prossimi mesi.

Nell’attesa Samsung procederà con la presentazione dei nuovi Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3, il cui lancio dovrebbe avvenire nel mese di luglio. I due smartphone pieghevoli saranno già portatori di novità interessanti, tra le quali l’introduzione del supporto alla S Pen sulla nuova generazione di Galaxy Z Fold.