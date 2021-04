Euronics punta forte sul cosiddetto sconto IVA per cercare di vincere a mani bassi sulle rivali del periodo, tra le quali annoveriamo anche Unieuro, riuscendo a convincere gli utenti con prezzi sempre più bassi e convenienti.

A differenza di quanto siamo stati abituati a vedere in passato, in questo periodo da Euronics gli sconti sono uguali su tutto il territorio, ed addirittura anche sul sito ufficiale. Gli utenti potranno recarsi ovunque, senza distinzioni o limiti, riuscendo davvero a risparmiare molto più del previsto (attenzione però alle spese di spedizione per la consegna a domicilio).

Scoprite subito quali sono i migliori codici sconto Amazon, sono disponibili per voi in esclusiva sul nostro canale Telegram ufficiale.

Euronics: il risparmio è assicurato

Se volete spendere poco con Euronics sappiate che sarà davvero possibile, in quanto il meccanismo che regola lo sconto IVA non si discosta da ciò che è stato osservato in passato, ad esempio da trony. In questo caso gli utenti potranno recarsi in negozio, aggiungere praticamente tutto ciò che vogliono al ‘carrello’, ed in cassa riusciranno a godere di uno sconto del 18,04%, rispetto naturalmente al prezzo di listino; la riduzione sarà istantanea, ovvero verrà applicata direttamente all’atto dell’emissione dello scontrino.

Per facilitare l’acquisto, inoltre, alcuni prodotti potranno anche godere del Doppio Sconto IVA, qui si risparmierà il 36,08%, ma attenzione, sarà valido solamente sui modelli effettivamente contrassegnati dall’apposito bollino.

Tutte le promozioni sono disponibili per voi nell’articolo, aprite le pagine sottostanti per scoprire quali sono i prezzi più bassi e le combinazioni che è possibile raggiungere da Euronics.