Iliad batte Vodafone e TIM: lanciata la Giga 100 con il 5G gratis

Il percorso di Iliad ha portato l’azienda ad essere oggi egemone e totalmente in controllo del mercato della telefonia mobile. Chiaramente ci si riferisce all’ambito delle offerte telefoniche e non dei dispositivi mobili in quanto tali, i quali appartengono ad un mondo totalmente diverso.

Tornando alle promozioni migliori, non si può di certo dire che Iliad sia ai margini delle classifiche. Questo provider proveniente dalla Francia ma italiano a tutti gli effetti è infatti attualmente al quarto posto ma scalpita per prendere nuove posizioni. Secondo quanto riportato infatti gli utenti, arrivati oltre i 7 milioni già un mese e mezzo fa, potrebbero ulteriormente crescere con l’apporto di nuove offerte mobili. Sul sito ufficiale infatti Iliad ha diramato ufficialmente la sua nuova offerta da 100 giga, la quale non farà rimpiangere quella vista durante il mese di marzo.

Iliad ripropone 100 giga ma con un nuovo nome: arriva ufficialmente la Giga 100

Dopo aver visto una soluzione che è durata fino allo scorso 31 marzo offrendo 100 giga e tutto senza limiti, gli utenti speravano in un nuovo arrivo anche per aprile. In molti ci hanno preso, visto che Iliad ha lanciato la sua nuovissima Giga 100.

Questa, che presenta gli stessi contenuti dell’offerta del mese scorso, si dimostra ancora una volta l’offerta telefonica da battere. Al suo interno infatti ci sono SMS senza limiti verso tutte le numerazioni, minuti senza limiti verso tutti i gestori e 100 giga di traffico dati per navigare in rete. In questo caso anche il 5G è incluso nel prezzo, il quale consiste in soli 9,99 € al mese e per sempre.