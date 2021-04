Il mondo è in corsa per sviluppare la nuova rete dati 5G. E se qualcuno già parla di 6G come la Germania, ma ancora è indietro con l’infrastruttura per quella di quinta generazione, una Nazione sta già oltre con i fatti. Il suo obbiettivo è arrivare ad aver costruito entro il 2021 più di 1 milione stazioni base. Ad oggi ha realizzato la rete 5G più grande al mondo. Di chi stiamo parlando? Vediamolo insieme, ma siamo sicuri che molti di voi hanno già capito.

La Cina batte tutti e ad oggi ha costruito la rete 5G più grande al mondo

Ebbene sì, stiamo parlando proprio della Cina. Nazione al centro di tante polemiche, dalla diffusione del Covid-19 alla recente sul Bitcoin che qualcuno ipotizza essere la sua arma finanziaria contro gli Stati Uniti. Ad ogni modo è la Nazione ad avere una marcia in più rispetto a tutti, i primi a riaprire durante la pandemia da Coronavirus e ad oggi sul podio anche per il 5G.

Infatti la Cina ha realizzato, ad oggi, la più grande rete di quinta generazione al mondo. Non ce ne sono di così sviluppate. Alla fine di febbraio le stazioni 5G in Cina erano 792.000 e i dispositivi mobili collegati circa 260 milioni. La dichiarazione arriva durante una conferenza stampa dal viceministro del Ministero dell’Industria e dell’Informatica cinese.

In pratica la Cina ha in programma di diffondere il più rapidamente possibile la rete 5G così da coprire già ora le principali città del Paese e poi gran parte del territorio. Un importante passo avanti che vede proiettato già il prossimo obbiettivo. Sì, perché il 5G farà da supporto alla ormai prossima (si parla di 2030) rete 6G. Con quest’ultima le velocità di trasferimento dati in download e upload raggiungeranno velocità mai viste. Anche la quantità di informazioni condivisibili sarà enorme.

Intanto l’Europa sta investendo nel 6G, precisamente la Germania che ha stanziato circa 700 milioni di euro. Peccato che, rispetto alla Cina e non solo, sia ancora molto indietro con il 5G. Forse si tratta di una strategia tutta tedesca? I prossimi anni sveleranno l’arcano mistero.