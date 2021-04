Sembra ufficiale sia per Instagram prima che per Facebook poi è in programma un grande ritorno di fiamma ai primi like. Forse molti si saranno già dimenticati di questa funzione che manca su Instagram da poco più di 2 anni. Si tratta di un aggiornamento che lascerà tutti di sasso. Ecco i dettagli in merito ad oggi conosciuti.

Instagram si rinnova invecchiando

Instagram si rinnova invecchiando, potrebbe essere una buona descrizione per questo update in programma per il noto social network. Chi ricorda dei like sotto le foto pubblicate sul proprio profilo? Alcuni avranno rimosso questo episodio della vita per la disperazione. Scherzi a parte, pare proprio che gli sviluppatori abbiano intenzione di reintrodurre questa funzione.

Inizialmente sarà Instagram a fare da cavia per capire la reazione degli utenti. Sarà facile intuire se piacerà oppure no questo ritorno al passato. Infatti Instagram dedicherà una sezione specifica nelle “Impostazioni” in “Privacy” dove l’utente potrà decidere. La prima opzione sarà quella di attivare la nuova, o vecchia decidete voi, funzione mostrando così tutti i like. La seconda invece lascerà il mondo così com’è, non mostrandoli. Infine la terza nascondendoli sotto la foto.

Un aggiornamento non invasivo che merita i nostri complimenti a Instagram con la speranza che un giorno non diventi obbligatorio scegliere la funzione reintrodotta. A confermare l’arrivo di questa novità, se così si può chiamare, è un tweet di Adam Mosseri, patron di Instagram. Per ora tutto è ancora in fase sperimentale.

Anche Facebook riceverà questa funzione?

Sembra che anche Facebook, in un secondo momento, riceverà questa funzione. Come per Instagram, ci sarà la possibilità di scegliere tra le tre opzioni così da non obbligare nessuno permettendo massima personalizzazione del proprio profilo social.

Chissà come sarà accolta questa nuova funzionalità tra gli utenti più accaniti di Instagram e Facebook. Intanto anche WhatsApp si sta aggiornando con alcune novità davvero interessanti.