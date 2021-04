WhatsApp continua a collezionare migliorie su migliorie. Nonostante le recenti difficoltà che hanno visto impegnato il Gruppo Facebook a far fronte al privacy gate, niente ha arrestato la voglia di crescere di quest’app. Nonostante tutto e tutti ad oggi rimane ancora tra le app di messaggistica istantanea più diffusa e apprezzata al mondo. A testimoniarlo sono le reazioni positive a tutti gli aggiornamenti che l’app sta introducendo.

Non ultimo questo nuovo update di WhatsApp che ridimensiona e perfeziona l’interazione con alcuni contenuti delle chat. Sicuramente meglio adesso rispetto a prima! Ecco tutte le novità di questo aggiornamento che sta rendendo felici milioni di utenti iOS.

In roll out il nuovo aggiornamento di WhatsApp per iOS, la perfezione è in ascesa!

Dopo l’annuncio che a breve sarà introdotta una chat di assistenza su WhatsApp, ecco un aggiornamento che sta rendendo davvero contenti tutti gli utenti che usano questa app sul loro iPhone. Precisiamo che il roll out per ora riguarda solo la versione iOS dell’app di WhatsApp aggiornandola alla 2.21.71. Il primo aspetto interessante riguarda una funzionalità già aggiunta nei giorni scorsi. Si tratta una miglioria che questo aggiornamento ha implementato nei messaggi effimeri. In pratica fino ad oggi l’utente, dopo aver scritto il testo da inviare, poteva impostare un messaggio che si cancellava automaticamente solo per un singolo contatto. Ora invece è stata estesa la funzione anche alle chat di gruppo.

Ma la vera novità dobbiamo che ancora svelare riguarda le anteprime delle immagini e dei video. Per potersi gustare un contenuto multimediale inviato da un contatto senza scaricarlo, le dimensioni impostate ero di default. Ora invece WhatsApp ridimensiona automaticamente il formato delle immagini, dei video o dei documenti così da poterli vedere al meglio e senza doverli aprire.

Come al solito anche questa è solo una novità per WhatsApp perché altre app di messaggistica istantanea come Telegram già da tempo avevano implementato questa possibilità.