Il nuovo volantino di coop e ipercoop, porta all’attenzione degli utenti delle offerte davvero molto interessanti, dotate di prezzi sempre più bassi con i quali potersi confrontare, e tramite i quali riuscire a raggiungere le migliori soluzioni del periodo.

Coloro che vorranno avvicinarsi alla suddetta campagna promozionale, potranno recarsi in ogni singolo punto vendita in Italia, in modo da godere degli sconti, entro e non oltre il 21 aprile 2021. Ogni prodotto viene commercializzato con garanzia di 24 mesi, e sopratutto è disponibile in versione no brand, con aggiornamenti che verranno rilasciati direttamente dal produttore, non da un operatore telefonico.

Coop e Ipercoop: le occasioni sono da non perdere

I possessori delle tessere SocioCoop partiranno avvantaggiati, infatti potranno accedere a nuovi sconti mirati sui dispositivi Apple, con possibilità di godere di una riduzione del 30/40% su tutti i modelli disponibili in negozio, ad esclusione di Apple iPhone 12 (ogni variante) o iPhone SE 2020.

Nell’eventualità in cui, invece, si fosse maggiormente interessati al mondo Android, ecco arrivare promozioni legate a Xiaomi Redmi Note 9, Samsung Galaxy A32 o anche Motorola G9 Play, tutti modelli appartenenti alla fascia media della telefonia mobile, con prezzi che non vanno oltre i 259 euro.

Il volantino di Coop e Ipercoop è uno dei migliori, sopratutto per la possibilità di accedere ai dispositivi dell’azienda di Cupertino a prezzi molto scontati, ma chiaramente permette di acquistare anche altre tipologie di soluzioni altrettanto allettanti. Per questo motivo consigliamo l’apertura delle pagine che trovate nel nostro articolo.