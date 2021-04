Il volantino Unieuro reso disponibile nel periodo corrente è un buonissimo concentrato di sconti speciali e di prezzi decisamente più bassi del normale, con i quali gli utenti hanno la possibilità di confrontarsi, per cercare di spendere sempre il minimo indispensabile per l’acquisto della tecnologia generale.

La campagna promozionale risulta essere valida fino al 25 aprile 2021, al netto di un esaurimento anticipato delle scorte effettivamente disponibili, con possibilità di accesso anche online sul sito ufficiale dell’azienda. Gli utenti potranno ricevere gratuitamente la merce presso il domicilio selezionato, solo nel momento in cui spenderanno più di 49 euro, in caso contrario saranno costretti a pagare una piccola quota (la consegna è sempre gratuita in negozio).

Unieuro: quali sono le occasioni da non perdere

I prezzi invitanti da Unieuro sono davvero tantissimi e decisamente vari tra di loro, gli utenti si ritrovano a poter accedere alle più svariate categorie merceologiche, risparmiando ingenti quantitativi di denaro. Partendo dalla fascia alta della telefonia mobile, ecco arrivare iPhone 12, attualmente in vendita a 779 euro nella versione da 64GB di memoria interna, passando poi agli ultimi Samsung Galaxy S21, quali sono rappresentati dalla variante Ultra 5G in vendita a 1179 euro, come anche il Galaxy S21+ da 979 euro.

Non mancano ovviamente soluzioni più economiche e maggiormente alla portata della “gente comune”, tra queste spiccano Samsung Galaxy A52, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Xiaomi Mi 10T Lite o Samsung Galaxy A02s, tutti con prezzi che non vanno oltre i 379 euro.