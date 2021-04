PosteMobile rappresenta uno degli operatori di rete mobile virtuale più gettonati in Italia. Le sue tariffe e la stabilità dei suoi network sono ben noti al pubblico che continua a scegliere le due eccellenti tariffe anche nel 2021.

Nel campo della telefonia mobile si stanno facendo prepotentemente strada le nuove offerte con 100 Giga. Aumenta il traffico dati ma diminuisce il prezzo fino ad assestarsi su un livello finora impossibile da raggiungere senza la Creami Relax 100. Scopriamo insieme.

PosteMobile Creami Relax 100

Il nome non trae in inganno. Si tratta di una proposta mensile che accredita ben 100 Giga di traffico dati mobile. Un aumento importante rispetto alla precedente versione da 80 Giga. Ogni mese prevede non soltanto dati 4G LTE ma anche chiamate ed SMS illimitati verso numeri fissi e mobili in tutta la Nazione. La velocità della rete Internet si può spingere fino a 300 Mbps in download per un prezzo che in nessun caso supera i 10 Euro al mese dal primo al terzo rinnovo.

Dal quarto al sesto rinnovo il prezzo decresce ulteriormente al fine di garantire un esborso mensile di appena 9 euro che si portano ad 8 Euro dal settimo mese in poi e per tutta la permanenza con la tariffa scelta.

Si attiva direttamente online per nuovi clienti con o senza contestuale richiesta MNP per la portabilità del numero di telefono. Inclusi nell’offerta ci sono anche i servizi gratuiti rinvenibili nelle sembianze di Ti Cerco e Richiama Ora.

Il costo iniziale una tantum da sostenere per aderire è di 10 Euro in promozione anziché 15 Euro. Si riceve la SIM PosteMobile Ricaricabile e l’attivazione. Il servizio hotspot non è a pagamento ed è incluso per tutto il traffico locale su rete PosteMobile mentre in UE si conta sulle opzioni Free del Roaming Like at Home (scaglionati come: 5.46 Gb al mese per i primi tre mesi, 4.92 Giga al mese dal quarto al sesto e per finire 4.37 Giga fino al limite della permanenza).

Ricordiamo che il termine ultimo per richiedere la nuova offerta è il 20 Aprile 2021 salvo varie ed eventuali proroghe dell’ultimo minuto.