Come aveva già dimostrato nei mesi scorsi, CoopVoce ha a cuore gli studenti, e dopo aver lanciato nel mese di dicembre 2020 l’opzione GigaScuola 100GigaDi+.

Solamente qualche giorno fa ha deciso di prorogarla fino al mese di giugno 2021, mese in cui tutti gli anni le scuole finisco. Approfondiamo il discorso.

CoopVoce regala agli studenti 100 Giga fino a giugno 2021

L’iniziativa all’interno della quale si inserisce l’offerta GigaScuola 100GigaDi+ si chiama GigaScuola. Si tratta della possibilità di ricevere 100 GB di traffico dati gratuitamente per tutti gli utenti minori di 25 anni. I clienti che decideranno di sottoscrivere la promozioni dovranno usufruire dei Giga ricevuti in regalo entro il 2 Luglio 2021.

Per aderire all’iniziativa sarà necessario compilare il modulo condiviso da CoopVoce sul suo sito ufficiale e inviarlo all’operatore corredato dalla scansione di un documento d’identità. Una volta verificati i dati gli utenti potranno accedere al traffico dati gratuito.

Vi ricordo che, se non siete studenti, l’operatore propone tantissime offerte molto convenienti. Un esempio è la gamma di promo EVO, la EVO 50 comprende minuti illimitati, 1000 SMS e 50 GB a soli 9.50 euro al mese, la EVO 10 invece comprende la stessa quantità di minuti ed SMS ma con 10 GB al mese a 5.90 euro. Infine la EVO Voce&SMS comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali e 1000 SMS verso tutti i numeri. In questo caso infatti, non sono previsti GB di traffico internet. Scoprite tutti i dettagli visitando il sito ufficiale dell’operatore.