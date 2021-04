Le offerte del mese di aprile, rese disponibili direttamente su MediaWorld, sono assolutamente incredibili, portano con sé prezzi decisamente più bassi del normale, promettendo nel contempo un risparmio assolutamente da non perdere su tantissimi acquisti.

Questi potranno effettivamente essere completati in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale, ma anche sul sito ufficiale dell’azienda, con possibilità di ricevere la merce direttamente al proprio domicilio, a patto che si sia disposti a pagare le spese di spedizione per la consegna. In parallelo, ricordiamo comunque che ogni prodotto viene commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare direttamente nei vari negozi in cui è stato completato l’acquisto.

Non perdetevi le nuove offerte Amazon con tutti i migliori codici sconto gratis, le trovate sul nostro canale Telegram interamente dedicato.

MediaWorld: queste sono le nuove offerte

Fino al 25 aprile 2021 gli utenti avranno la possibilità di spaziare tra un elevato quantitativo di prodotti in promozione, del calibro di iPhone 12 Pro a 1149 euro, iPhone 11 a 679 euro, iPhone 11 Pro a 799 euro, iPhone 12 Mini a 729 euro o iPhone SE a 439 euro, parlando solamente del brand Apple.

Spostando poi l’attenzione verso il mondo Android, arrivano i vari Galaxy A52 a 379 euro, Galaxy A71 a 319 euro, Galaxy A12 a 179 euro, Galaxy S20 FE a 499 euro, Oppo A74 a 299 euro, Xiaomi Redmi Note 10 a 229 euro, Xiaomi Redmi Note 9 a 169 euro, Xiaomi Redmi 9 a 129 euro e similari.

Per conoscere da vicino l’ottima campagna promozionale resa disponibile da MediaWorld, dovete prima di tutto aprire le pagine che trovate nell’articolo.