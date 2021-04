Il nuovo volantino Bennet si avvicina pericolosamente ai migliori rivenditori di elettronica, mettendo a disposizione degli utenti un buonissimo quantitativo di offerte speciali e di prezzi decisamente più bassi del normale.

Gli acquisti, come sempre accade quando ci avviciniamo ad un’azienda che si occupa anche di beni di prima necessità, possono essere completati in esclusiva nei punti vendita, ma senza limiti particolari in termini di disponibilità sul territorio. Tutti i prodotti elencati nell’articolo sono distribuiti in versione no brand, e presentano anche la garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre nella stessa location in cui è stato effettuato l’acquisto.

Bennet: il volantino è impressionante

L’offerta sicuramente più interessante di tutto il volantino Bennet è riservata all’Apple iPhone 12, uno smartphone di ultima generazione, dotato di specifiche tecniche di altissimo livello, e comunque in vendita ad un prezzo già scontato (anche se di poco) rispetto al listino originario. Al giorno d’oggi, infatti, saranno necessari 849 euro per il suo acquisto, nella variante che presenta 64GB di memoria interna.

Tutte le altre proposte, in termini di smartphone e di dispositivi mobile, sono relegate ad un paio di modelli Samsung, rappresentati da Galaxy A20e e Galaxy A51, entrambi comunque in vendita a prezzi veramente molto bassi, inferiori addirittura ai 219 euro.

Per il resto, vi consigliamo la visione delle pagine che trovate nell’articolo, in questo modo potrete conoscere da vicino tutti i singoli sconti.