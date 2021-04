Con il mese di aprile oltre alla primavera sono arrivati gli aumenti in bolletta. Perciò si fa necessario combattere questi rincari trovando una soluzione. Chi sta cercando le migliori offerte Luce e Gas si trova nel posto giusto. Noi di Tecnoandroid ci siamo fatti aiutare da facile.it, il sito di comparazione più famoso in Italia. Per voi ne abbiamo trovate 3 che ad oggi sono il top. Ecco tutti i dettagli in modo da poter scegliere quella che più soddisfa.

Sono 3 le offerte ad oggi migliori per Luce e Gas

Le offerte Luce e Gas sono in continua evoluzione. Ogni mese ci sono nuove proposte e a volte la compagnia che sembrava la più conveniente, oggi non lo è più. Occorre prestare molta attenzione quindi. Ma seguire tutto per una famiglia diventa davvero difficile. In vostro soccorso arriva Tecnoandroid che ha interrogato facile.it per farsi dire quali sono le 3 tariffe migliori da sottoscrivere questo mese.

I preventivi sono stati calcolati ipotizzando una famiglia di due persone che risiedono a Milano. I consumi medi potrebbero essere di 2.630 kWh e 135 Smc annui. Eccole tutte e 3.

Alperia Combo Luce e Gas

Alperia secondo un’indagine di Altroconsumo di ottobre 2020 è uno dei più consigliati. Ad oggi risulta il maggior provider di servizi energetici del Trentino Alto Adige. Cosa interessante è che utilizza le risorse idriche del territorio. Ecco la sua offerta Alperia Combo Luce e Gas:

0,20720€ Smc

0,046€ euro/kWh

62,38€ di spesa mensile stimata

Per scegliere l’offerta migliore basta cliccare qui. Attivazione luce e gas gratuita.

Prezzo Fisso Wekiwi

Wekiwi è il primo operatore smart che si propone come una ricaricabile. Infatti l’utente in base al suo consumo mensile riceverà la fattura in anticipo. Se i consumi reali sono inferiori a quanto pagato verrà restituita la differenza. Ecco l’offerta Prezzo Fisso 12 Wikiwi che permette di risparmiare nella fascia serale, notturna e del fine settimana:

0,1300€ Smc

0,0699€ euro/kWh F1

0,0499€ euro/kWh F2-F3

58,76€ di spesa mensile stimata

Anche per Wikiwi l’attivazione di luce e gas è gratuita. Se si decide di bloccare il prezzo per più di 12 mesi si possono ricevere ulteriori sconti. Per chi vuole scegliere l’offerta ecco il link.

Sorgenia Dual Fuel Next Energy

Infine arriva Sorgenia, un’istituzione nel mondo Luce e Gas. Questa tariffa è per chi ha consumi costanti e non necessita di prezzi in base alla fascia oraria. Inoltre la sua energia è 100% green da fonti rinnovabili tutte italiane. Ecco la proposta Sorgenia Dual Fuel Next Energy:

0,2241€ Smc

0,04785€ euro/kWh

55,76€ di spesa mensile stimata

Oltre ad avere luce e gas in attivazione gratuita, Sorgenia regala anche un buono Amazon da 50 euro. Ecco il link per verificare le migliori offerte Sorgenia.

Per chi ancora non è pronto a cambiare fornitore, ma vuole comunque risparmiare consigliamo di dare un’occhiata ai consigli contenuti in un nostro articolo cliccando su questo link.