L’operatore Vodafone Italia, per tutti i suoi già clienti offre la possibilità di attivare Power Gaming, il servizio che permette di avere Giga illimitati per giocare a determinati videogame e per navigare su Twitch senza limiti, anche in 5G.

Power Gaming è attivabile presso i negozi Vodafone, attraverso il sito ufficiale dell’operatore o anche tramite l’app My Vodafone. L’opzione prevede un costo di 5 euro al mese e si rinnova automaticamente insieme alla propria offerta tariffaria. Scopriamo insieme nuovi dettagli.

Vodafone propone Giga Illimitati anche ai nuovi clienti

Prima di iniziare vogliamo ricordarvi che Vodafone Power Gaming è incluso senza costi aggiuntivi nell’offerta generazionale Shake it Fun, disponibile sia per i nuovi che per i già clienti dell’operatore. Una volta ottenuto il servizio, effettuando l’attivazione da già cliente o sottoscrivendo l’offerta Shake it Fun, è possibile dunque giocare ai videogame disponibili e navigare sulla piattaforma di live streaming Twitch senza alcun limite.

Per utilizzare il servizio di Vodafone su rete 5G, è necessario possedere un dispositivo e un’offerta abilitati alla tecnologia di quinta generazione. Il cliente deve anche trovarsi sotto copertura 5G, recentemente estesa in 20 nuove città italiane. I videogiochi disponibili attualmente con il servizio sono i seguenti: Asphalt 9: Legends, Brawl Stars, Clash of Clans, Clash Royale, Dead Rivals, Elvenar, Forge of Empires, Hay Day, Pokémon GO, Warlords of Aternum e Call of Duty Mobile.

In occasione del lancio ufficiale di GameNow, l’operatore rosso ha deciso di ricordare Power Gaming, con cui sarà possibile anche giocare su GameNow stesso senza consumare i Giga disponibili con il piano tariffario attivo sulla propria SIM. Vodafone Power Gaming è usufruibile anche in modalità hotspot. Per scoprire tutti gli altri dettagli, visitate il sito ufficiale dell’operatore.