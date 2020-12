Vodafone ha deciso nuovamente di abbassare il prezzo della sua offerta Under 25 denominata Shake it Fun, che da ieri 13 Dicembre 2020 ritorna ad essere attivabile al prezzo di 9.99 euro al mese invece dei precedenti 11.99 euro al mese.

L’offerta proposta da Vodafone, valida per i clienti tra gli 8 e i 25 anni di età, è attivabile su metodo di pagamento automatico tramite Smart Pay oppure con addebito su credito residuo. Scopriamo insieme cosa propone.

Vodafone rilancia la Shake it Fun a meno di 10 euro al mese

Vodafone Shake it Fun propone attualmente minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 40 Giga di traffico internet al mese, questi ultimi solo se si attiva l’offerta con Smart Pay. Se infatti si decide di utilizzare l’addebito su credito residuo come metodo di pagamento, si avranno a disposizione soltanto 20 Giga di traffico dati al mese.

Si ricorda che Shake it Fun si può attivare anche utilizzando la carta di credito o il conto corrente bancario di una persona diversa da quella che ha diritto all’offerta. Il titolare del metodo di pagamento viene inserito come intestatario della SIM, mentre chi ha diritto all’offerta viene indicato come reale utilizzatore.

Il cliente che decide di attivare l’offerta, oltre al costo di attivazione di 6.99 euro una tantum, deve sostenere anche l’acquisto di una nuova SIM, il cui prezzo standard è di 10 euro con 5 euro di traffico incluso, salvo eventuali costi diversi applicati dal rivenditore. Con Shake it Fun sono inclusi Giga illimitati da utilizzare per le app più popolari di specifiche categorie. Sottoscrivendo l’offerta, vengono infatti attivati contestualmente e senza costi aggiuntivi i Vodafone Pass Chat, Pass Music e Pass Social. Per maggiori dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.