In queste ore, TCL ha sollevato il sipario su tre nuovi device molto attesi. Si tratta di TCL 20Pro 5G, 20L+ e 20L che uniscono funzionalità sviluppate appositamente dal brand ad un design elegante.

I tre nuovi arrivi vanno ad ampliare la Serie 20 già lanciata lo scorso anno. La famiglia era inizialmente composta da TCL 20 5G e 20SE ma ora la gamma è molto più ampia e adatta ad ogni tipologia di utente.

In particolare, il device 20 Pro 5G si caratterizza come il flagship dell’azienda grazie ad alcune feature esclusive realizzate per anticipare le esigenze degli utenti. Tuttavia, in questo articolo andremo ad approfondire la dotazione hardware e le caratteristiche di TCL 20L+ e 20L.

TCL 20L+ è caratterizzato da un display IPS da 6.67 pollici dotato di una risoluzione FHD+ (1080×2400) e rapporto di visione a 20:9. Come per il top di gamma, anche su questo device è presente la tecnologia proprietaria NXTVISION che permette di adattare il display alle condizioni ambientali e migliorare la visibilità. Inoltre, la Circular Polarization Display è possibile utilizzare il device con gli occhiali da sole polarizzati senza alcun problema.

Il device sfrutta il SoC Qualcomm Snapdragon 662 e i 6GB di RAM per essere sempre reattivo. Il comparto fotografico è composto da quattro ottiche di cui la principale è da 64 megapixel. TCL 20L+ può contare sulle modalità Backlight Selfie e Super Night per scattare autoritratti eccezionali e foto in notturna perfette.

I colori disponibili al lancio saranno Milky Way Grey e North Star Blue mentre il prezzo sarà di 299,90 euro. Maggiori dettagli sulle tempistiche di debutto sul mercato arriveranno nei prossimi gironi.

TCL 20L e 20L+ sono pronti ad arrivare in Italia



Il fratello minore TCL 20L invece punta tutto sulla convenienza senza però rinunciare alla qualità e alle feature. Il device condivide lo stesso display da 6,67 pollici e la tecnologia di polarizzazione per facilitare la visione con gli occhiali da sole. Anche il SoC è lo stesso del 20L+ ma accompagnato da 4GB di RAM.

La fotocamera è quadrupla con un sensore principale da 48MP a cui si affianca un obiettivo grandangolare, uno macro e un sensore di profondità. La batteria da 5000mAh permette una autonomia di oltre due giorni con un uso normale. Il prezzo di lancio sarà di 199,90 euro nelle colorazioni Luna Blue e Eclipse Black.