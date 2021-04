In queste ore, TCL ha ampliato la propria offerta di smartphone ampliando la famiglia Serie 20. Al fianco di TCL 20 5G e 20SE, annunciati alla fine dello scorso anno, arrivano tre nuovi device dalle feature molto interessanti.

Si tratta di TCL 20Pro 5G, 20L+ e 20L che si configurano dome smartphone dalle potenzialità elevate ma al tempo stesso dal design unico. Tutti i device appartenenti alla Serie 20 possono contare su alcune feature esclusive come la tecnologia proprietaria NXTVISION.

Grazie a questa soluzione, i device possono migliorare la resa visiva dei colori, con dettagli più nitidi e un contrasto più profondi. L’esperienza visiva può giovare anche del filtro per la luce blu per non affaticare gli occhi durante l’utilizzo prolungato.

TCL ha lanciato tre nuovi device: 20Pro 5G, 20L+ e 20L

TCL 20Pro 5G è lo smartphone che meglio sfrutta la tecnologia NXTVISION 2.0. Grazie al display AMOLED curvo da 6.67 pollici e al supporto HDR10 sarà possibile vedere al massimo della qualità Netflix e tutti gli altri servizi di streaming.



TCL 20L+ invece offre un la tecnologia Circular Polarization Display ed un comparto fotografico avanzato. Il device è dotato di una quadrupla fotocamera ad alta definizione da 64MP. TCL 20L, invece, garantisce una autonomia senza precedenti. Con una sola ricarica e un uso tipico è possibile arrivare a due giorni senza preoccuparsi della carica residua.

Inoltre, tutta i device TCL Serie 20 possono contare sulla certificazione Android Enterprise Recommended rilasciata direttamente da Google. Questo attestazione conferma che i device sono raccomandati da Mountain View anche per un uso professionale e aziendale. I device assicurano i requisiti definiti da Google in termini di prestazioni, qualità e sicurezza.