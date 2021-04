Samsung non usa mezzi termini per annunciare il nuovo evento in programma. Il prossimo 28 aprile il produttore terrà una conferenza “Galaxy Unpacked” che si preannuncia molto interessante. Durante il keynote infatti sarà presentato il “device Galaxy più potente mai realizzato“.

Questo annuncio segue quello della conferenza Apple prevista per il 20 aprile, confermando questo mese come uno dei più attesi e al tempo stesso misteriosi dell’anno. L’evento Samsung è stato annunciato da un trailer ufficiale che non svela nessun dettaglio sul possibile device.

L’evento sarà trasmetto in live streaming sul sito ufficiale di Samsung a partire dalle 16:00 ora Italiana. Si tratta del terzo keynote “Galaxy Unpacked” dell’anno dopo la conferenza dedicata ai Galaxy S21 ad inizio anno e ai device Galaxy A a marzo.

È in arrivo il device Samsung Galaxy più potente di sempre

Al momento non è chiaro che tipo di device possa presentare Samsung. Infatti, i flagship del brand sono i Galaxy S21, i quali sono stati presentati ad inizio anno. L’altra linea top di gamma è Galaxy Note ma di solito viene presentata a metà anno, tra agosto e settembre.

Escludendo queste due famiglie, Samsung potrebbe rimanere sempre nell’ambito mobile presentando una nuova famiglia di tablet o i tanto attesi smartphone pieghevoli. Tuttavia, questi dispositivi equipaggerebbero gli stessi processori degli smartphone, rendendo minimo il divario di potenza tanto pubblicizzato dal brand.

Ecco quindi che diventa preponderante l’ipotesi di una nuova serie di laptop realizzati da Samsung. Il produttore potrebbe realizzare dei PC portatili ad alte prestazioni, magari per il gaming o il montaggio video, affiancando anche dei nuovi Chromebook.

Recentemente sono emerse indiscrezioni su Galaxy Book Pro e Galaxy Book Pro 360 che potrebbero essere propri i protagonisti dell’evento. Non resta che attendere per scoprire maggiori dettagli.