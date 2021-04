NETFLIX: le SERIE TV perfette per chi ama vederle tutte d'un fiato

Non tutti amano passare ore ed ore davanti alla propria tv. Esiste anche chi preferisce uscire a prendere una boccata d’aria o a fare una passeggiata, anziché terminare un’intera serie tv in un solo giorno. Ovviamente Netflix ha pensato anche a questa categoria e, proprio nell’ultimo periodo, ha proposto delle serie da non perdere, soprattutto se si è amanti degli show brevi.

NETFLIX: le serie tv da vedere in un giorno

L’Altra Grace

L’Altra Grace è una miniserie Netflix di Mary Harron e adattamento tv del romanzo della Atwood del 1996 che narra la vera storia di Grace Marks, una domestica accusata di omicidio dal suo capo. La storia è raccontata secondo la visione di uno psichiatra. In questo modo lo spettatore riesce ad entrare nella mente della donna in un batter d’occhio.

Maniac

Maniac è invece una serie fantascientifica Netflix del 2018, ma vale la pena vederla per 2 ragioni: Emma stone e Jonah Hill. È diretta da Cary Fukunaga e si ispira alla serie norvegese. In questo caso al centro della storia vi è Annie Landsberg e Owen Milgrim, due ragazzi che si incontrano ad un progetto di sperimentazione fatto da una casa farmaceutica. Anche qui non manca lo studio della mente umana, così come nella serie da poco citata.

Unorthodox

Unorthodox nasce invece dalle menti di Anna Winger e Alexa Karolinsk, e racconta la storia di Esther Shapiro, una ragazza di una comunità ortodossa di New York. Questa sceglie però di trasgredire alle regole fuggendo a Berlino e inseguendo il suo sogno: la musica.