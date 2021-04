La Regina degli Scacchi: un'affermazione di Anya Taylor-Joy fa sperare nella season 2

La storia di Walter Tevis (ideatore), Scott Frank, Allan Scott (direttori) e la loro creazione, è un manifesto di perseveranza e determinazione davanti agli ostacoli. Proprio così, La Regina degli Scacchi inizialmente era stata rifiutata per via del costo eccessivo necessario per la realizzazione, eppure la serie tv ambientata negli anni ’50/’60 è diventata famosa e richiesta in pochissimo tempo. Per di più l’opera ha vinto un Golden Globe come migliore mini serie e l’altro per l’interpretazione di Anya Taylor-Joy, attrice dotata di grande talento. Tutto ciò ha ovviamente portato numerosi fan ad attendere la nuova stagione della serie tv. Ci sarà una season 2? Continuate a leggere per scoprirlo.

La Regina degli Scacchi: cosa ne sarà nella serie tv?

Pochissime settimane fa William Horberg dichiarava: “È meraviglioso sapere che le persone hanno adorato lo show al punto da voler trascorrere più tempo con questi personaggi. Non l’avevamo mai vista in questo modo”. Aggiungendo: “Abbiamo ritenuto che quello della serie fosse un finale soddisfacente e che avremmo permesso al pubblico di immaginare cosa accadrà a Beth Harmon dopo. Nulla è cambiato, nonostante i fan chiedano altri episodi nel mio feed di Twitter. Scott e io siamo davvero felici della completezza della storia di Beth”.

Eppure ad oggi Anya Taylor-Joy ha lanciato un’affermazione piuttosto contrastante. Riferendosi ad una possibile seconda stagione ha affermato: “Può essere. Per non deludere nessuno, ma non ci abbiamo mai pensato. Quindi eravamo davvero sorpresi quando le persone hanno detto “Dove’è la seconda stagione?”. Detto questo adoro l’intero team che lo ha creato e coglierei l’occasione al volo per lavorare di nuovo con loro“. Noi siamo sognatori eterni, ma chissà se questa affermazione nascondere la possibilità di una seconda stagione.