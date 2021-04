Vodafone non ha alcuna voglia di starsene nelle retrovie e risponde all’ultima incursione TIM Mobile nel territorio della rete 5G. Lo fa esprimendo un eccesso di qualità ed evoluzione in 20 città del Bel Paese che grazie alle nuove infrastrutture possono raggiungere ragguardevoli limiti di velocità per la navigazione online e l’uso dei servizi Internet. La Giga Network 5G esprime ora tutto il tuo potenziale in queste location privilegiate che ricevono l’upgrade con ragguardevole anticipo. Scopriamo quali sono.

Il 5G di Vodafone in altre 20 città italiane con questi smartphone

Non sono molti i telefoni abilitati all’uso del 5G ma Vodafone Italia amplia la rosa dei Comuni Italiani in cui è possibile beneficiare della massima velocità online. Nello specifico la lancetta degli speed test esce fuori dalla sfera LTE in queste location:

Genova, Bergamo, Brescia, La Spezia, Monza, Novara, Verona, Padova, Parma, Rimini, Trento, Trieste, Venezia, Firenze, Cagliari, Prato, Palermo, Bari, Catania e Reggio Calabria

Anche nelle città supportate, ricordiamolo, potrebbero esservi delle zone d’ombra in cui il 5G potrebbe risultare ancora una chimera. Si parla di località periferiche o zone scarsamente coperte dal segnale. L’obiettivo di Vodafone è quello di estendere la portata del progetto mentre a seguire si riportano gli smartphone 5G abilitati all’uso pieno della rete: