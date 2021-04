Durante lo scorso anno la nota azienda Honor aveva annunciato ufficialmente la serie di smartphone X10. Molto presto, però, potrebbero arrivare sul mercato mobile i successori di questa serie. Il primo dispositivo che vedremo debuttare, in particolare, sembra che sarà il nuovo Honor X20 e, secondo le ultime indiscrezioni, si tratterà di uno smartphone appartenente alla fascia medio-alta.

Honor X20: un nuovo smartphone di fascia medio-alta con processore MediaTek

Nel corso delle ultime ore sono emersi i primi dettagli riguardanti il prossimo smartphone a marchio Honor. Come già accennato, si tratta del nuovo Honor X20 il quale, stando a quanto riportato sul noto social cinese Weibo, sarà equipaggiato da un processore di casa MediaTek. Nello specifico, dovrebbe trattarsi del SoC MediaTek Dimensity 1200, un processore realizzato con un processo produttivo a 6 nm e in grado di supportare pienamente sia la nuova connettività 5G sia elevati refresh rate.

Al momento non ci sono conferme ufficiali, anche se non sembra poi una scelta così strana. In quest’ultimo periodo, infatti, gli smartphone con supporto al 5G si stanno diffondendo sempre più e molto spesso i vari produttori mobile si sono affidati ai processori targati MediaTek. Vedremo se sarà anche il caso del prossimo Honor X20. Oltre a questo, possiamo comunque aspettarci un ampio display con una frequenza di aggiornamento pari ad almeno 90Hz.

Il precedente modello, ovvero Honor X10, poteva inoltre contare su un design a tutto schermo grazie alla presenza di una selfie camera pop-up a comparsa. Tuttavia, viste le ultime tendenze del momento, è molto più probabile che il nuovo smartphone dell’azienda avrà un piccolo foro per la fotocamera anteriore.