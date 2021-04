Nel corso dei prossimi mesi, Xiaomi presenterà ufficialmente il nuovissimo Mi MIX 4. Il device si configura già come un enorme passo avanti rispetto ai predecessori. Il brand cinese infatti lo doterà di una caratteristica tecnica all’avanguardia.

Stando alle indiscrezioni, Mi MIX 4 sarà caratterizzato da una fotocamera frontale integrata sotto il display. A lanciare la notizia ci ha pensato il leaker Ice Universe con un Tweet, mostrando anche un possibile render generale del device.

Xiaomi utilizzerà la tecnologia denominata UPC, un ancronimo per Under Panel Camera. Nel cinguettio inoltre, viene evidenziato che la notizia è praticamente certa. Questa scelta permetterà di eliminare il notch su Mi MIX 4 e adottare un design diverso da tutti gli altri del produttore.

I am 100% affirmation, Mi Mix4 will use the UPC ( Under Panel Camera ) technology, and it is very likely to use curved screen design, and other new technologies will be used for this phone. pic.twitter.com/esxZPrw5F3