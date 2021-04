Quando si naviga online bisogna sempre fare attenzione dove si clicca per evitare problemi. Lo stesso vale quando si apre il proprio client di posta elettronica. Le email di phishing sono sempre in agguato e spesso difficili da riconoscere, soprattutto quando sembrano inviate da mittenti affidabili come per esempio Amazon.

Il noto sito di ecommerce è spesso usato dai truffatori per dare credibilità alle proprie email di phishing, ma ovviamente Amazon non è coinvolto in alcun modo. Nei messaggi spesso si legge di prodotti disponibili gratuitamente o di vincite misteriose.

Questo è proprio il caso che ci ha segnalato un nostro utente. Egli ha ricevuto un messaggio con uno stile molto simile a quello usato da Amazon per notificare un acquisto sulla piattaforma. Tuttavia, all’interno del testo si legge che il nostro utente è stato sorteggiato per vincere una macchina da caffè.

Amazon al centro di un nuovo tentativo di phishing via email

Di seguito riportiamo il messaggio nella sua interezza. Non abbiamo modificato il contenuto dell’email quindi eventuali errori sono quelli che trovereste nel messaggio originale. Ovviamente, abbiamo rimosso i link che riportavano ad un sito sconosciuto e non certo su Amazon:

“In occasione del nuovo anno siete stati selezionati per avere la possibilità di ottenere MACCHINA DA CAFFÈ IN OMAGGIO SU AMAZON



richiedi la tua ricompensa prima che scada!

VERIFICARE E MANTENERE

CET MACCHINA DA CAFFÈ

CONFERMA IL MIO REGALO

Questa offerta solo per (nome utente)”

Come sempre in questi casi, il nostro consiglio è quello di eliminare immediatamente il messaggio. La maggior parte delle volte, il client email riesce a riconoscere lo Spam e cancellarlo in automatico, ma se non dovesse accadere non fatevi ingannare.