Le email di phishing hanno l’obiettivo di attirare l’attenzione degli utenti e provare ad ingannarli per farli cadere nella truffa. Per raggiungere questo obiettivo, i malintenzionati elaborano sempre nuovi trucchi e i più recenti coinvolgono i Bitcoin.

Nella nuova email di phishing che potrebbe raggiungere la vostra casella di posta elettronica, i truffatori giocano al rialzo. Un nostro utente ci ha segnalato un messaggio che ha ricevuto in quanto è molto particolare.

All’interno del corpo della email si legge che un pagamento in Bitcoin è pronto per essere ritirato. Il finto importo ha un ammontare totale di 54.000 euro più altri 1.000 euro di bonus. Si tratta di una cifra ricchissima che potrebbe ingolosire molti utenti.

I truffatori promettono un pagamento in Bitcoin molto ricco

Tuttavia si tratta chiaramente di un tentativo di phishing. Per rendere più semplice il riconoscimento, vi riportiamo di seguito il messaggio nella sua interezza:

“Il tuo equilibrio è pronto a ritirarsi

Puoi prelevare fondi da il tuo bilancio.

Totale: 54.000,00 euro

Il tuo pagamento è ora disponibile nel tuo account Bitcoin

Terra: IT

Promozioni: +1.000 euro

Stato: Approvato”

In questo messaggio si notano immediatamente vari errori legati ad una traduzione automatica. Basta guardare la prima frase: “Il tuo equilibrio è pronto a ritirarsi” per capire che non ha assolutamente alcun senso in Italiano.

Molto probabilmente nella versione originale si faceva riferimento alla parolq “balance“ che in Inglese ha sia il significato di “equilibrio” ma anche di “saldo/bilancio”. Anche la frase “Terra: IT” non ha alcun senso. In questo caso il riferimento era alla parola “country” per indicare la nazione di riferimento.

Come sempre, potete cestinare il messaggio senza esitazione.