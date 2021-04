In questi ultimi mesi WhatsApp ha investito sempre più risorse nello sviluppo delle sue note vocali. Gli audio della piattaforma di messaggistica istantanea sono divenuti un vero e proprio punto di forza del servizio. Per comprendere l’importanza delle registrazioni vocali basta evidenziare come un numero sempre più alto di utenti preferisca l’invio di un file audio all’invio di un messaggio testuale.

WhatsApp, il nuovo strumento per velocizzare le note vocali

Da quando sono state introdotte le note vocali su WhatsApp, gli utenti hanno evidenziato in via diretta alcune criticità agli sviluppatori della chat. Un limite delle note audio è ad esempio il mancato tempo limite, per cui è possibile registrare vocali anche di svariati minuti.

Per ottemperare al problema della lunga durata degli audio, i tecnici di WhatsApp hanno ora pensato ad una nuova funzione. La novità della chat di messaggistica sarà sperimentata nelle prossime settimane sulle versioni Beta sia su smartphone Android che su iPhone. Nel giro di qualche mese l’upgrade potrebbe essere disponibile su tutti i dispositivi.

L’aggiornamento di WhatsApp introduce una semplice ma utile funzione per raddoppiare la velocità di riproduzione delle note vocali. In questo modo, gli utenti potranno dimezzare il tempo di ascolto per una registrazione ritenuta troppo prolissa.

L’idea degli sviluppatori di WhatsApp nasce come risposta ad un simile aggiornamento portato alla ribalta da Telegram. Appena disponibile, il nuovo aggiornamento gli utenti troveranno vicino all’icona delle note vocali un tasto “2X”. Per raddoppiare la velocità di riproduzione della registrazione sarà necessario fare tap su questo tasto.