Il volantino Esselunga raccoglie le migliori occasioni per risparmiare, e le mette a disposizione di tutti gli utenti che vorranno recarsi nei vari punti vendita sul territorio italiano per completare gli acquisti. I prodotti sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, e sopratutto sono effettivamente disponibili in versione completamente no brand (quindi con aggiornamenti rilasciati dai produttori).

Gli acquisti, come era lecito immaginarsi data l’introduzione, possono essere effettuati solamente nei negozi fisici, non sul sito ufficiale o da altre parti in Italia. La scadenza della campagna è fissata al 17 aprile 2021, ed in parallelo non sono state segnalate limitazioni di alcun tipo sulle scorte effettivamente disponibili, ciò sta a significare che teoricamente potrete recarvi anche negli ultimi giorni di validità, e trovare ugualmente la possibilità di completare l’acquisto.

Esselunga: quali sono i migliori prezzi del periodo

Lo smartphone su cui Esselunga ha quasi interamente focalizzato la propria esperienza generale, è il Realme 7i, un modello decisamente economico, reso disponibile dall’azienda cinese verso la fine del 2020, e caratterizzato da un processore octa-core con 4GB di RAM, sistema operativo Android 10 e personalizzazione grafica Realme UI, per finire con una ampia batteria da 6000mAh, ma anche 3 sensori fotografici posteriori.

Tutto questo è possibile raggiungere a 149 euro, per la variante con 64GB di memoria interna (che ricordiamo essere completamente espandibile), in abbinata con uno smartwatch Bijoux E3 dal prezzo finale di soli 14,95 euro.

I dettagli del volantino Esselunga sono raccolti per tutti nelle pagine che trovate sul sito ufficiale.